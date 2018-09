Verdachten schietpartij Spa mogen uitgeleverd

Twee mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij in Spa mogen worden uitgeleverd aan België. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam vrijdag bepaald. Bij de schietpartij kwam de Belgische agent Amaury Delhez (38) om het leven.

Het tweetal, Cyril T. (35) en Mark van den B. (38), vocht de uitlevering aan. Beiden zeggen geen aandeel te hebben gehad in het dodelijke geweld. De broer van Cyril T., de 36-jarige Yvo, is volgens hen de schutter geweest.

De drie Limburgers werd in de nacht van 25 op 26 augustus de toegang tot een discotheek in Spa geweigerd. Tijdens de daarmee gepaard gaande ruzie zou een van de verdachten een vuurwapen hebben laten zien. De gewaarschuwde politie zou hen kort daarna met geweld uit een taxi hebben getrokken. Vervolgens ontstond een vuurgevecht, waarbij Delhez dodelijk werd geraakt.

De rechtbank deed vrijdag direct uitspraak gezien de grote impact van de zaak.

De Belgen zien de beide Nederlanders als verdachte. Uit het onderzoek is vooralsnog niet onomstotelijk komen vast te staan dat Yvo degene is die heeft geschoten. Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat het uitleveringsverzoek steunde, moet er nog veel worden uitgezocht. In verhoren heeft verdachte Yvo zich beroepen op geheugenverlies. De rechtbank in Nederland kan de verdenkingen niet inhoudelijk toetsen.

Cyril T. en Mark van den B. hebben zich daags na het incident gemeld bij de politie in Nederland. Beiden zijn toen aangehouden en vastgezet. Zij zeggen dat zij in paniek zijn gevlucht. De Belgische politie wil onder meer weten waarom er berichten uit hun telefoons zijn gewist. Het vuurwapen waarmee agent Delhez is doodgeschoten, is tot op heden niet gevonden.

De daadwerkelijke overdracht aan België zal op korte termijn plaatsvinden, verwacht de officier van justitie in Nederland.