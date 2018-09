Politie zoekt container met mensen in nood

De politie is in de Rotterdamse Waalhaven op zoek naar een container waarin mensen zitten, wellicht vluchtelingen. Vanuit de container was een noodmelding gedaan naar 112. De politie weet nog niet precies wat er aan de hand is.

Omdat de exacte locatie van de container niet bekend is, is de politie via zendmasten aan het peilen en traceren. Het is onduidelijk hoeveel mensen er in de container zitten en ook hoe zij eraan toe zijn. Daarom is voor de zekerheid een groot aantal ambulances opgeroepen, meldt de veiligheidsregio.