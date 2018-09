Moeder en kind mogen Egypte nog niet verlaten

Het noodpaspoort dat een achttienjarige Nederlandse vrouw in Egypte kreeg voor haar pasgeboren kind, blijkt niet voldoende om moeder en kind naar Nederland terug te laten vliegen. ,,We vinden deze vertraging heel vervelend voor haar, maar volgens de Egyptische autoriteiten is nog niet aan alle formaliteiten voldaan”, aldus een woordvoerster van Buitenlandse Zaken in Den Haag.

De Rotterdamse vrouw beviel tijdens een vakantie in een hotelkamer in een Egyptische badplaats. Ze wist niet dat ze zwanger was. ,,We hebben haar geadviseerd een advocaat in de arm te nemen en dat heeft ze gedaan.”

Volgens RTV Rijnmond is een speciaal stempel in het noodpaspoort nodig als bewijs dat baby Yassin ook echt haar kind is. Egypte zou geen geboorteakte willen afgeven omdat de vader niet bekend is. Buitenlandse Zaken kan dat niet bevestigen.

,,Het is de wet hier. Een ongehuwde moeder zonder vader kan hier geen kind registreren”, zei de oma van het kindje die ook in Egypte is tegen de regionale omroep. De ,,hoogste generaal” van het land heeft volgens de advocaat van de familie gezegd dat hij geen uitzondering wil maken.