Michel vervangt Rutte bij EU-diner Salzburg

De Belgische premier Charles Michel mag volgende week woensdag namens premier Mark Rutte spreken tijdens een diner van de EU-regeringsleiders in het Oostenrijkse Salzburg. De minister-president moet die dag in de Tweede Kamer zijn voor de Algemene Politieke Beschouwingen.

Rutte verving vorig jaar al eens zijn Luxemburgse ambtsgenoot Xavier Bettel, die dat op zijn beurt in 2014 had gedaan. België is nu de voorzitter van de Benelux, dus Michel zal desgevraagd de Nederlandse inbreng verzorgen tijdens het diner, aldus Ruttes woordvoerder. Er worden overigens geen besluiten genomen.

De echte top vindt donderdag plaats. Rutte is er dan wel bij. Het vervolg van de algemene beschouwingen is daarvoor een dagje uitgesteld.

De informele top draait vooral om migratie en andere actuele thema’s.