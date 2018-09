Man vrijgesproken van doodslag Rijsbergen

Een 29-jarige man uit Breda is donderdag vrijgesproken van doodslag op de partner van zijn moeder. Volgens de rechtbank in Breda is niet duidelijk hoe hard de verdachte met een stofzuigerstang sloeg. De verdachte sprak zelf van een ‘tik’.

Volgens de rechtbank was er sprake van mishandeling met de dood tot gevolg, maar omdat de verdachte handelde uit zelfverdediging kreeg hij ook daarvoor geen straf.

De Bredanaar schoot op 8 juli vorig jaar zijn moeder te hulp tegen haar agressieve partner. Dat was in de tijd ervoor al vaker gebeurd. ,,Het is oorlog, kom hier naartoe’’, vroeg de vrouw door de telefoon. Daarop reed haar zoon naar Rijsbergen. In de woning kwam het tot geweld. Uiteindelijk werd dat de 54-jarige man fataal. Hij stierf twee dagen na de klap in het ziekenhuis.

Tegen de verdachte was twee jaar cel geëist vanwege een zware mishandeling met de dood tot gevolg.