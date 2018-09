Kajak van Arjen Kamphuis gevonden

De politie in Noorwegen heeft de kajak van de vermiste Nederlander Arjen Kamphuis gevonden. De kano is gevonden in de omgeving waar eerder andere spullen van hem zijn gevonden. Welke dat zijn wil de politie nog niet zeggen. Volgens het Noorse tv-station TV2 zouden er identiteitspapieren van Kamphuis bijzitten.

De kano is volgens de politie gevonden tijdens een zoektocht die volgde op de vondst van die spullen. Een visser vond die, bij de kust in de buurt van de Kvænflåget, een kleine berg die ligt tussen Fauske and Rognan. Dat is ten oosten van Bodø, de plaats waar Kamphuis op vakantie was. Hij wordt sinds 20 augustus vermist.