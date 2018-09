Schadevergoeding voor familie huisarts Tromp

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een schadevergoeding betaald aan de familie van wijlen huisarts Nico Tromp. Dat laat minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Tromp werd in 2013 door de IGZ geschorst vanwege zijn betrokkenheid bij een euthanasiegeval. Tromp maakte bezwaar, maar maakte uiteindelijk een einde aan zijn eigen leven. De Raad van State oordeelde uiteindelijk dat de inspectie Tromp niet had mogen schorsen.

Na de uitspraak is de IGJ met de familie in gesprek gegaan, aldus De Jonge. Daarbij zijn excuses gemaakt en op een later moment is er ook een schadevergoeding aan de familie betaald. Over de hoogte van het bedrag wil de IGJ verder geen mededelingen doen.