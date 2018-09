SP-leider Marijnissen: Rutte is moreel corrupt

Premier Mark Rutte is ,,moreel corrupt”, vindt SP-leider Lilian Marijnissen. De minister-president komt niet op voor alle Nederlanders, maar voor ,,enkele rijke vrienden”, blijkt volgens Marijnissen uit Ruttes vastbeslotenheid om de dividendbelasting af te schaffen.

Marijnissen zette de harde persoonlijke aanval in op een manifestatie van haar partij in Rotterdam aan de vooravond van Prinsjesdag. Ze hamert erop dat het kabinetsbeleid oneerlijk uitpakt en dat het tijd is voor ,,moraal” en ,,rechtvaardigheid”. Het vertrouwen van de samenleving in de politiek en de democratie staat op het spel, waarschuwt de SP-leider. Daarom wil ze onder meer dat Tweede Kamerleden voortaan moeten opgeven wat voor aandelen ze bezitten, zodat duidelijk is welke belangen ze hebben.

Net als GroenLinks-collega Jesse Klaver wil Marijnissen een maatschappelijke beweging op de been helpen om ,,de vijand in het Torentje” het hoofd te bieden. ,,Laten wij één front vormen.”