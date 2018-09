Startpagina krijgt stembediening

Internet is in de afgelopen jaren onherkenbaar veranderd. Sites zijn meerdere keren opnieuw ingericht, apps deden hun intrede, technologieën komen en gaan, maar in al dat tumult ziet Startpagina.nl er nog net zo uit als twintig jaar geleden. Elke pagina heeft een paar kolommen met links naar externe sites. En toch wil ook het jarige Startpagina met zijn tijd mee. Met stembediening bijvoorbeeld.

Startpagina, dat zaterdag twintig jaar bestaat, heeft in de afgelopen tijd een applicatie ontwikkeld voor de Google Assistent, de slimme hulp van Google. Als mensen zeggen ‘Praat met Startpagina’, kunnen ze een vraag stellen, bijvoorbeeld hoe een terrarium moet worden verwarmd, of hoeveel megabyte er in een gigabyte zitten. Startpagina zoekt dan in zijn dochter ‘GoeieVraag!’ naar een antwoord. In de toekomst wil Startpagina ook op andere plekken naar antwoorden zoeken. Daarnaast wil Startpagina uitbreiden naar andere assistenten, zoals Siri van Apple, Alexa van Amazon, Bixby van Samsung en Cortana van Microsoft.

Startpagina wil ook kijken of het mogelijk is om de gesproken vragen en antwoorden te combineren met beeld, waarbij informatie op het scherm verschijnt. ,,Veel mensen gebruiken zo’n assistent als ze een scherm in de buurt hebben. We zijn aan het aftasten of daar combinaties mogelijk zijn. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: boek voor mij een vakantie naar Curaçao”, legt Leon Dekker van eigenaar Sanoma uit.

Veel bezoekers van de Startpagina zijn vijftigplussers. Juist voor hen is een sprekende hulp handig, zegt Dekker. ,,Ze spreken bijvoorbeeld al graag audioboodschappen in op WhatsApp. Dat voelt voor hen logischer dan tikken op een klein scherm.”

Voor die groep is Startpagina ook handiger dan Google, aldus Dekker. ,,Deze mensen zijn niet opgegroeid met zoekopdrachten. Dan vind je wat bedrijven willen dat bovenkomt, maar niet wat voor jou relevant is. Je kunt de weg kwijtraken doordat er zoveel websites zijn en doordat je niet weet welke betrouwbaar zijn.”

De late meerderheid, zo noemt Dekker zijn doelgroep. ,,Het zijn mensen die niet per se iets als eerste hoeven te hebben, maar die wel bij willen blijven met wat hun kinderen en kleinkinderen doen. Ze gebruiken WhatsApp en Netflix, boeken online hun vakanties en regelen hun bankzaken online, maar ze willen wel bij de hand genomen worden.”