Kabinet handhaaft beginnersrijbewijs

Het beginnersrijbewijs blijft bestaan, hoewel het niet erg effectief is. Dat hebben ministers Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer geschreven.

Het beginnersrijbewijs is in 2002 ingevoerd om beginnende bestuurders veiliger te laten rijden. Volgens de beginnersregeling raken jonge bestuurders hun rijbewijs kwijt als ze binnen vijf of zeven jaar na het behalen van het document twee ernstige verkeersovertredingen begaan.

Onderzoek wees eerder uit dat de regeling niet heel goed werkt. Onderzoekers twijfelen of het een grote bijdrage levert aan de verkeersveiligheid. Desondanks blijft het beginnersrijbewijs bestaan.

De ministers vinden belangrijk dat de ,,selectie die door de beginnersregeling plaatsvindt blijft bestaan, ook al is het bereik beperkt”. Verder wordt de regeling zoveel mogelijk verbeterd. Ook kijken ze naar alternatieve maatregelen. Daarmee komen ze dit jaar nog.