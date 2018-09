Maastricht heeft late tropische dag

In Maastricht is om 14.10 uur een temperatuur gemeten van 30,0 graden. Daarmee heeft de Zuid-Limburgse stad laat in september alsnog een tropische dag gekregen, meldt Weeronline. Sinds het begin van de metingen werd slechts zes keer eerder zo laat in het najaar een tropische dag gemeten.

Sinds 1926 was het niet meer zo warm op 18 september. Toen liep de temperatuur in Maastricht op naar 30,3 graden en werd het op 19 september zelfs 31,0 gaden. In 2003 werd het op 20 september nog 31,2 graden in Maastricht.

In 1967 werd op 26 september nog een tropische dag gemeten. Toen werd het bij het meetstation in Buchten 30,4 graden. De laatste tropische dag ooit gemeten was in 1921 op 10 oktober. Toen werd het 30,1 graden.

In Den Haag is de op twee na warmste Prinsjesdag sinds 1951 gemeten met maxima van 22,4 graden. Op de warmste Prinsjesdag, 19 september 1961, werd het 28,7 graden. De tweede plek wordt ingenomen door 16 september 2014 met 24,6 graden.

Voor de komende dagen voorspelt Weeronline een nazomer met flinke zonnige perioden. Lokaal in Limburg kan de temperatuur oplopen naar 28 graden. In de Randstad wordt 24 graden verwacht en aan zee 21 graden. Vanaf vrijdag wordt het minder warm.