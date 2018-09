Ophef over straf verkrachtende asielzoeker

In politiek Den Haag is ophef ontstaan over de strafmaat voor een asielzoeker in een verkrachtingszaak. De rechter week in het vonnis af van de norm, omdat de Afghaan anders zijn verblijfsvergunning zou zijn kwijtgeraakt. Regeringspartij VVD wil opheldering van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

De rechtbank achtte bewezen dat de 36-jarige man het 18-jarige slachtoffer in 2016 heeft verkracht in het magazijn van de winkel waar hij werkte. De rechter erkent in het vonnis dat voor dit soort misdrijven de norm 24 maanden cel is, maar koos toch voor twintig maanden. Volgens de rechter was het ,,niet de bedoeling” dat de straf leidt tot ,,verregaande vreemdelingenrechtelijke consequenties”.

De VVD wil weten wat voor richtlijnen er zijn voor dit soort situaties. Wat Kamerleden Foort van Oosten en Malik Azmani betreft mag een verblijfsstatus geen factor zijn in dit soort zaken. Ook Madeleine van Toorenburg van coalitiegenoot CDA wil weten wat er precies is gebeurd ,,want dit is duidelijk niet de bedoeling geweest van de wetgever. Dit gaan wij voorleggen aan de bewindspersoon”.

Ook andere partijen reageren geschokt. ,,Dit is met geen pen te beschrijven”, twittert Geert Wilders. ,,Het Nederland van Mark Rutte is zoek.” Thierry Baudet twittert: ,,Ik ben niet boos, ik ben woest.”