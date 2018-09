Bij een parkeergarage boven een supermarkt aan Plein 13 in Wormerveer is een deel van de tweede verdieping ingestort. Het is nog niet bekend of hierdoor gewonden zijn gevallen, heeft de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laten weten.

Een deel van de tweede verdieping van de parkeergarage is terechtgekomen op de eerste verdieping. De hulpdiensten zijn ter plekke en onderzoeken of er binnen in de parkeergarage slachtoffers zijn.