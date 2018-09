Rijke gepensioneerden gaan het meest vooruit

Rijke gepensioneerden gaan het meest profiteren van de belastingmaatregelen die het kabinet op Prinsjesdag heeft aangekondigd. Hun koopkracht stijgt met 2,7 procent, is de verwachting.

Het gaat om de groep getrouwde AOW’ers met een aanvullend pensioen van 30.000 euro. Bij de oudere paren met een aanvullend pensioen van 10.000 euro gaat het om een stijging van 1 procent. Gepensioneerden met uitsluitend een AOW kunnen rekenen op 1,1 procent meer koopkracht. Voor alleenstaanden met AOW gaat het om 1 procent. Als zij een aanvullend pensioen van 10.000 euro hebben, om 1,2 procent.

De rijke ouderen hebben het meest baat van de verlaging van de belastingtarieven en hogere kortingen op de heffingen. Zo wordt onder meer de ouderenkorting verhoogd met 160 euro.

Ook groepen werkenden gaan er in verhouding meer op vooruit, waarbij ook loonstijgingen worden meegerekend. Bij een algemene gemiddelde koopkrachtstijging van 1,5 procent volgend jaar zijn alleenverdieners met kinderen en een modaal inkomen (36.000 bruto) spekkoper: zij krijgen 2,2 procent meer koopkracht. Verder gaat het om tweeverdieners met twee modale inkomens zonder kinderen (een plus van 2,1 procent) en om alleenstaanden die modaal verdienen (2,1 procent meer).

De grote ‘verliezers’ van de kabinetsmaatregelen zijn alleenstaande ouders met een minimumloon. Zij kunnen volgend jaar niet meer dan 0,3 procent erbij verwachten omdat de belastingverlagingen voor hen nauwelijks effect hebben.

Niet-werkende alleenstaanden en alleenstaande ouders (sociale minima) kunnen hopen op een plusje van 0,9 procent. Bij de rijkeren ziet de groep tweeverdieners met kinderen en 3,5 keer modaal de koopkracht ook met niet meer dan 0,9 procent stijgen.

In totaal gaat zo’n 96 procent van de huishoudens er volgend jaar in koopkracht op vooruit. Het gaat om gemiddeld 500 euro per huishouden.

,,In de eerste begroting van dit kabinet staat voorop dat werken meer moet lonen. Ook wil het kabinet dat mensen merken dat de economie volop draait”, aldus minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Voor gezinnen trekt het kabinet een half miljard extra uit. De kinderbijslag gaat omhoog: voor een gezin met twee kinderen op de basisschool komt er 150 euro bij. Daarnaast stijgt de kinderopvangtoeslag. Ook de zorgtoeslag voor paren gaat omhoog.

Daarentegen stijgt het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. ,,Maar ook al worden sommige boodschappen duurder, door het totaal aan maatregelen zullen de meeste mensen merken dat ze meer overhouden”, aldus de bewindslieden.