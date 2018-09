Klaver doet felle aanval op Rutte III

GroenLinks-leider Jesse Klaver heeft nauwelijks een spaan heel gelaten van de plannen van het kabinet-Rutte III. Hij verweet de premier naïviteit en zakkenrollerij.

Klaver deed zijn felle aanval tijdens het grote debat over de regeringsplannen voor 2019. Met name de afschaffing van de dividendbelasting blijft de de fractievoorzitter een doorn in het oog. Het voorstel om de heffing op de winstuitkering aan aandeelhouders te stoppen, gaat het Rijk miljarden kosten.

,,Het komt ten goed aan grote bedrijven en gaat ten koste van de samenleving”, aldus Klaver. Hij verweet Rutte ,,ons af te leiden van wat echt belangrijk” is. Onder leiding van rechts ging het debat over paaseieren, boerka’s en het Wilhelmus, zei de GroenLinks-kopman. ,,Het is de truc van de politieke zakkenroller. Je wordt afgeleid terwijl je zakken worden leeggehaald.”