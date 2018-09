Pechtold wil vaart met klimaatmaatregelen

D66-voorman Alexander Pechtold wil dat het kabinet vaart maakt met maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dat vraagt volgens hem wel om politiek leiderschap. ,,Wachten op de goede wil van het bedrijfsleven alleen is onverantwoord.”

De vier coalitiepartijen sloten zich eerder dit jaar aan bij een initiatief van de linkse oppositie om doelstellingen voor terugdringing van de CO2-uitstoot in een wet vast te leggen. ,,Dát we die doelen moeten halen, staat dus vast”, zei Pechtold. ,,Nu is het tijd om af te spreken hoe we dat gaan doen.”

Vertegenwoordigers uit verscheidene sectoren bereikten daarover onlangs een akkoord op hoofdlijnen en gaan dat de komende tijd nader uitwerken. Dat overleg is mooi, maar er moeten nu wel keuzes worden gemaakt, vindt Pechtold. ,,Polderen is een middel, geen doel op zich.”