Drie verdachten in uitbraak-zaak vrijgelaten

Drie van de in totaal negen verdachten van betrokkenheid bij de bevrijdingspoging met een helikopter uit de gevangenis in Roermond, zijn vrijgelaten. De rechtbank in Amsterdam hief donderdag de voorlopige hechtenis van drie mannen op, tot verbijstering van het Openbaar Ministerie (OM). Tegen hen waren vorige week straffen geëist van zes tot acht jaar cel.

Woordvoerders van de rechtbank en het OM bevestigden een bericht daarover van AT5. De rechtbank heeft de mannen op vrije voeten gesteld, omdat de straf die zal worden opgelegd vermoedelijk lager zal uitpakken dan de tijd die de drie – Abdellatif N., Sofyan el H. en Saiffedine M. – al in hechtenis zaten.

Het OM begrijpt niets van het besluit, omdat de aanklagers het drietal verdenken van een flink aandeel in de voorbereiding en de uitvoering van de beoogde uitbraak vorig jaar oktober. Een woordvoerder vindt het opmerkelijk, omdat het om een groot en complex dossier gaat. Hij wijst erop dat de rechtbank vorige week op de zitting tamelijk summier hun aandeel besprak en dan toch tot dit besluit komt.

Het OM kan niet tegen het besluit van de vrijlating in beroep gaan. Het moet nu het vonnis afwachten, dat op 12 november staat gepland.

Het was de bedoeling om de crimineel Benaouf A. te laten ontsnappen. Deze A. is veroordeeld voor de liquidatie van een crimineel in Antwerpen. De uitbraak mislukte, omdat de politie tijdig lucht kreeg van de zaak. Tijdens een achtervolging schoot de politie een verdachte dood.

In deze zaak staan negen mannen terecht. Het OM eiste vorige week celstraffen van drie tot negen jaar tegen hen.