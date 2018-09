Meer kinderen met krentenbaard naar huisarts

Huisartsen zien dit najaar meer kinderen met krentenbaard dan gebruikelijk, meldt gezondheidsinstituut Nivel. De oorzaak hiervan is niet bekend. Dat Krentenbaard (impetigo) is een bacteriële ontsteking van de huid, met wondjes, rode plekjes of blaasjes met gele korstjes.

Het vocht uit de blaasjes is erg besmettelijk. Het is belangrijk om bij de verzorging van een krentenbaard te zorgen voor voldoende hygiëne, zo adviseert Nivel.

Een krentenbaardinfectie kan door de huisarts behandeld worden. Het komt het meest voor bij jonge kinderen en werd daarom vroeger ook wel ‘kinderzeer’ genoemd. Krentenbaard komt vooral in augustus en september veel voor.