Rutte en Máxima naar Verenigde Naties

Premier Mark Rutte en vier andere bewindslieden zijn volgende week in New York voor de 73e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Ook koningin Máxima is er een paar dagen. Zij zet zich voor de VN in om financiële diensten voor iedereen, ook armere mensen, toegankelijk te maken.

Bij de bewindslieden gaat het om minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), minister Ank Bijleveld van Defensie en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Ook de minister-presidenten Wever-Croes van Aruba, Rhuggenaath van Curaçao en Marlin-Romeo van Sint Maarten zijn namens het Koninkrijk der Nederlanden aanwezig.

Rutte spreekt woensdag 26 september de AVVN toe, onder meer over het belang van samenwerking. Dinsdag is de premier, samen met Bijleveld, bij een evenement over modernisering van VN-vredesoperaties. Daar spant Nederland zich extra voor in. Verder doet Rutte mee aan een bijeenkomst over massavernietigingswapens.

De premier pikt in New York ook de presentatie mee van PrimePhonic, een Amerikaans-Nederlandse startup die een streamingdienst voor klassieke muziek aanbiedt.