45.000 euro opgehaald voor slachtoffers Oss

Met een inzamelingsactie voor de slachtoffers en nabestaanden van het ongeluk in Oss is na een dag al meer dan 45.000 euro opgehaald. Het geld is bedoeld om onder meer de uitvaart van de omgekomen kinderen te financieren.

Met de actie wil Nick Nietveld, die de inzamelingsactie heeft opgestart, ervoor zorgen dat de families van de slachtoffers ,,niet ook nog financieel zwaar getroffen worden”. Nietveld is zelf vader. ,,Mijn hart brak”, zegt hij, toen hij hoorde dat vier kinderen bij het treinongeluk om het leven kwamen en nog een kind en de begeleidster ernstig gewond raakten.

Nietveld woont zelf in Almere en kent de slachtoffers niet. Hij heeft contact gehad met de gemeente Oss. Die krijgt de donaties volgende maand overgemaakt via de inzamelingssite Doneeractie.nl. Tot volgende week vrijdag kunnen mensen geld doneren via de actie met de naam Slachtoffers treinongeval Oss.

De bedoeling was in eerste instantie om 60.000 euro op te halen. Nietveld laat weten dat als er meer geld wordt opgehaald wellicht gekeken kan worden naar ondersteuning van andere betrokkenen, zoals hulpverleners.