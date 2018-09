Henk van Straten schrijft beste jongerenboek

De autobiografie ‘Wij zeggen hier niet halfbroer’ van Henk van Straten is volgens een speciale jongerenjury het beste oorspronkelijke Nederlandse boek voor jongeren van 2018. Van de vertaalde boeken is ‘The Hate U Give’ van Angie Thomas, vertaald door Jasper Mutsaers, het meest de moeite waard. Beide winnende schrijvers krijgen 15.000 euro.

De 17-jarige juryvoorzitter Sem de Muinck Keizer is erg enthousiast over ‘Wij zeggen hier niet halfbroer’: ,,Een ontzettend komisch en levendig boek over ‘jezelf vinden’, dat elke tiener zou moeten lezen.” ‘The Hate U Give’ is volgens hem ,,een prachtig en krachtig boek.” Het is zwaar, maar heel toegankelijk, zegt hij.

Met de bekendmaking in Utrecht is vrijdagavond de Boekenweek voor Jongeren begonnen die duurt tot 30 september. De initiatiefnemers willen leerlingen van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs plezier in lezen laten ontdekken. Dat is wel nodig, want jongeren lezen steeds minder.

Voor de Boekenweek voor Jongeren 2018 schreven drie schrijvers korte verhalen, gebundeld in 3PAK, dat cadeau wordt gedaan aan jongeren door de boekwinkel en openbare bibliotheken. De auteurs zijn Nhung Dam, Raoul de Jong en Tim Hofman, ook bekend als presentator. Het bundeltje wordt gratis verspreid onder 82.200 jongeren.

Een team van 21 auteurs gaat in de jongerenboekenweek langs honderd scholen. Daar gaan zij met leerlingen van het vmbo, havo en vwo in gesprek over lezen en schrijven.

De Boekenweek voor Jongeren is een campagne van de Stichting CPNB, Stichting Lezen en De Schrijverscentrale en wordt gesteund door onder anderen het Nederlands Letterenfonds.