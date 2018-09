Arib en Rutte staan stil bij Oss

,,Ik denk dat heel Nederland in zijn ziel is geraakt”, zei premier Mark Rutte vrijdag in de Kamer over het ongeval in Oss waarbij vier kinderen omkwamen. ,,Het is een nachtmerrie voor elke vader en moeder, opa en oma, broer en zus.”

Het land leeft mee met de betrokkenen, aldus de premier. Hij sprak zijn medeleven uit naar de nabestaanden en slachtoffers. ,,Wij denken aan u.”

Ook Kamervoorzitter Khadija Arib stond stil bij het ongeluk die ,,voor iedereen dichtbij voelt”. ,,Je voelt de grond onder je voeten verdwijnen.”

Het is de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. De premier geeft antwoorden op vragen die woensdag door de Kamer zijn gesteld over de kabinetsplannen voor volgend jaar die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd.