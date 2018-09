46 getuigen gehoord in Zeeuwse verdwijnzaak

De politie heeft de afgelopen tijd 46 getuigen gehoord over de verdwijning van de 35-jarige Herman Ploegstra uit het Zeeuwse IJzendijke in oktober 2010. Een deel van die getuigen is nieuw, in een aantal gevallen gaat het om mensen die al eerder zijn gehoord. Het onderzoek naar de verdwijning is afgelopen juni heropend, sindsdien zijn er 36 tips binnengekomen.

Het enige dat van Ploegstra werd teruggevonden was zijn personenauto, een BMW X5. Diverse media besteedden destijds aandacht aan de zaak. Maar al die aandacht leidde niet tot het oplossen van het mysterie rondom de verdwenen Zeeuw. Ook na al die jaren zijn er geen aanwijzingen voor zelfmoord, een ongeval of vrijwillig vertrek. Inmiddels gaat het coldcaseteam uit van een misdrijf.

De politie heeft sinds de heropening van de zaak diverse locaties doorzocht. Gedetailleerde informatie hierover kan volgens de politie op dit moment nog niet gedeeld worden. ,,Ook zijn de nieuwste onderzoekstechnieken toegepast op beschikbare telefoongegevens en telefoons. Hetzelfde geldt voor de telefoon, de kleding, enkele goederen en de auto van Herman Ploegstra”, laat de politie weten.