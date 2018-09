Baudet vindt debat ‘beneden zijn waardigheid’

FVD-leider Thierry Baudet heeft zich vrijdag nauwelijks laten zien tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer omdat hij het ,,beneden zijn waardigheid” vindt om ,,zinloze argumentaties af te steken”. Hij denkt dat er toch niet naar hem wordt geluisterd. Baudet zei dat aan het slot van het debat. De gedachtewisseling over de kabinetsplannen voor volgend jaar is volgens hem ,,flauwekul” omdat alles dichtgetimmerd is in het regeerakkoord.

Baudet kreeg scherpe kritiek uit de Kamer. Niet alleen de coalitiefracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie haalden naar hem uit, ook GroenLinks-leider Jesse Klaver deed dat. Klaver zei dat hij het heel vaak niet eens is met PVV-leider Geert Wilders, ,,maar hij staat hier tenminste”. CDA-leider Sybrand Buma wees erop dat Baudet zich in de Tweede Kamer heeft laten kiezen en voor zijn werk wordt betaald.

VVD-leider Klaas Dijkhoff hield Baudet voor dat alles wat hij in Nederland wil veranderen, te bespreken was geweest in het debat, ,,We hebben het nu over u, misschien is dat uw favoriete onderwerp, maar was het niet nuttiger geweest om deze tijd inhoudelijker te besteden?” Woensdag vulde Baudet al een deel van zijn spreektijd met een gedicht. ,,Pseudo-po√ętisch gereutel”, zei Dijkhoff daarover.

Baudet gaf geen rechtstreeks antwoord op de vraag van D66-leider Alexander Pechtold of hij de Kamer als een ‘nepparlement’ beschouwt. Wel zei hij dat de parlementaire democratie volgens hem niet goed functioneert.