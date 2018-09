Betaald voetbal staat stil bij Oss

Verscheidene wedstrijden in het betaald voetbal beginnen dit weekeinde met een minuut stilte. Ook spelen de clubs met rouwbanden vanwege de fatale aanrijding in Oss. Dat gebeurt onder meer bij Den Bosch tegen Almere City vrijdagavond. TOP Oss en Sparta hadden donderdag al bekendgemaakt dat de spelers rouwbanden dragen en een minuut stilte in acht nemen.

Supporters van onder meer Vitesse, ADO Den Haag, Go Ahead Eagles en FC Den Bosch zullen na 4 minuten en 12 seconden stilstaan bij wat er is gebeurd. Sommige fans willen een minuut lang stil zijn, anderen willen juist een minuut lang applaudisseren als steunbetuiging aan alle getroffenen. Het netnummer van Oss is 0412.

Ook bij de wedstrijd van OSS’20 uit Oss wordt een minuut stilte in acht genomen. OSS’20 komt uit in de derde divisie en speelt zondag uit tegen VV Dongen.