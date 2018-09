Onderzoek toedracht ongeluk Oss in volle gang

Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk in Oss heeft kunnen gebeuren. Het onderzoek is in volle gang. Volgens de politie zijn er op dit moment nog geen conclusies te trekken over de toedracht. De politie spreekt onder meer met getuigen, onderzoekt de elektrische bolderwagen en bekijkt camerabeelden.

Het ongeval op de overweg kostte vier kinderen het leven. Hun begeleidster van de voorschoolse opvang en een ander kind raakten zwaargewond. Beiden liggen nog altijd in het ziekenhuis. Over hun toestand kan nog niets worden meegedeeld.

De politie meldt verder op sociale media berichten te hebben ontvangen van mensen die meeleven met de betrokken hulpverleners. ,,Ook onder onze collega’s is de verslagenheid groot en het doet iedereen goed om zulke hartverwarmende reacties te mogen ontvangen”, zegt teamchef Helma Vos.