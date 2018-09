Leerkrachten herdenken slachtoffers Oss

Leerkrachten van scholen in Oss hebben vrijdag een herdenking gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk dat donderdag op het spoor is gebeurd. Vele tientallen leraren verzamelden zich op basisschool De Korenaer, de school van de vijf kinderen die bij het ongeval betrokken waren. Ze wandelden samen in een stille tocht naar de gedenkplek die is ontstaan bij de overweg waar de tragische aanrijding tussen een trein en een stint plaatsvond.

Sandra Beuving van scholenorganisatie Saam legde uit dat het initiatief is genomen door het personeel van De Korenaer en dat leraren en leraressen van andere scholen in Oss zich hebben aangesloten. ,,Er was behoefte aan een gezamenlijke herdenking.”

De leerkrachten legden bloemen neer op de gedenkplek waar sinds donderdag een zee van bloemen en knuffels is gegroeid en de weg is afgesloten vanwege het rouwende publiek dat nog steeds blijft toestromen.

Het ongeval op de overweg kostte vier kinderen het leven. Hun begeleidster van de voorschoolse opvang en een ander kind raakten zwaargewond.