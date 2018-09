Masters of LXRY opent ’34-sterrenrestaurant’

Na het succes van vorig jaar komt luxebeurs Masters of LXRY dit jaar met een ’34-sterrenrestaurant’. Negentien Nederlandse topchefs, die samen goed zijn voor 34 Michelinsterren, koken in de Amsterdamse RAI samen in een pop-up restaurant. Vorig jaar kwam de organisatie hier voor het eerst mee, maar toen telde de horecagelegenheid ‘slechts’ 21 sterren.

Elke avond zorgen topkoks als Jacob Jan Boerma (De Leest, drie sterren), Martin Kruithof (De Lindenhof, twee sterren), Stefan van Sprang (Aan de Poel, twee sterren) en Erik van Loo (Parkheuvel, twee sterren) voor de meest culinaire hoogstandjes.

De zeventiende editie van Masters of LXRY is van 6 tot en met 10 december. Ook dit jaar overtreft de luxebeurs de voorgaande edities, met een oppervlakte van 42.500 vierkante meter en naar verwachting 55.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. Met het thema ‘Genius Edition’ wil de organisatie het beste van het beste laten zien.

Volgens oprichter Yves Gijrath staat het evenement dit keer in het teken van innovatie en vernieuwende, unieke trends en ontwerpen. De koopbereidheid is volgens hem groot, gezien de florerende economie. Zo’n vijfhonderd bedrijven en merken tonen hun exclusieve waar op de beurs.