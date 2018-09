Rutte niet in het nauw over dividendtaks

Na anderhalf uur was premier Mark Rutte bij de Algemene Beschouwingen vrijdag klaar met zijn grootste hoofdpijndossier van de afgelopen maanden: de afschaffing van de dividendbelasting. De oppositie beukte op hem in, maar nieuwe inzichten leverde het niet op. De ,,uitgestoken hand” die Lodewijk Asscher (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) van de premier wilden zien, bleef uit.

Rutte hamerde er net als de afgelopen maanden op op dat de maatregel nodig is voor de Nederlandse economie. Bedrijven zouden minder snel hierheen komen of blijven als de belasting niet wordt afgeschaft, betoogde de premier. Zijn betoog kon op weinig begrip van de oppositie rekenen. De fractievoorzitters van de vier coalitiepartijen bemoeiden zich niet met het debat.

PvdA-voorman Lodewijk Asscher wilde weten waaruit dit blijkt. Rutte erkende dat zijn stelling ,,net als bij alle belastingmaatregelen niet 100 procent te onderbouwen is’’, maar verwees wel naar ,,recente’’ onderzoeken en deskundigen die zijn standpunt onderschrijven.

Asscher was hier niet van onder de indruk. ,,Het is 10.45 uur en we gaan meteen een Ruttiaans rookgordijn in’’, concludeerde de PvdA-leider een kwartier na het begin van het debat. Hij beschuldigde Rutte meermaals van ,,chantage”.

Op de SGP na steunt de hele oppositie een wetsvoorstel van GroenLinks om te dividendbelasting opnieuw in te stellen zodra de kans zich aandient. SGP-leider Kees van de Staaij sluit zich er mogelijk nog bij aan. Hij zei tijdens het debat de argumenten van Rutte ,,helder te vinden, maar niet overtuigend”.

De SGP vindt het besluit dat 1,9 miljard kost ,,kwetsbaar” omdat een klein aantal bedrijven de maatregel ,,dicteert”. De ,,argumenten zijn dunner geworden en de maatregel duurder”, concludeerde Van der Staaij.

Volgens de premier gaat het niet alleen om een mogelijke verhuizing van van het hoofdkantoor van Shell en Unilever, ze vormen ,,slechts de aanleiding”. Met de afschaffing moet het ,,ongelijke speelveld met Engeland” verdwijnen. Ook zijn er geen andere maatregelen die de afschaffing van de dividendbelasting kunnen vervangen, zei Rutte.