Rutte blijft voor afschaffen dividendtaks

Premier Mark Rutte heeft de Algemene Beschouwingen vrijdag afgetrapt met het grootste hoofdpijndossier van de afgelopen maanden: de afschaffing van de dividendbelasting. Hij hamerde erop dat de maatregel nodig is voor de Nederlandse economie, maar zijn betoog kon op weinig begrip van de oppositie rekenen.

Volgens Rutte speelt afschaffing van de dividendbelasting een rol voor bedrijven die overwegen zich in Nederland te vestigen.

PvdA-voorman Lodewijk Asscher wilde weten waaruit dit blijkt. Rutte erkende dat zijn stelling ,,net als bij alle belastingmaatregelen niet 100 procent te onderbouwen is’’, maar verwees wel naar ,,recente’’ onderzoeken en deskundigen die zijn standpunt onderschrijven.

Asscher was hier niet van onder de indruk. ,,Het is 10.45 uur en we gaan meteen een Ruttiaans rookgordijn in’’, concludeerde de PvdA-leider een kwartier na het begin van het debat.