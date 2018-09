Mora gaat samenwerken met vegaslager

Snackfabrikant Mora slaat de handen ineen met De Vegetarische Slager. Hun eerste gezamenlijke producten, waaronder een vegetarische kroket, liggen naar verwachting begin volgend jaar in de supermarkt. Ook leveren ze de vegahapjes aan bedrijfskantines, cafetaria’s en andere horecagelegenheden.

De samenwerking speelt in op de trend dat steeds meer consumenten vegetariër worden of minder vlees willen eten. Volgens de fabrikanten zijn er in Nederland inmiddels al zo’n 750.000 vegetariërs en zijn twee op de drie Nederlanders flexitariër. Die laatste groep eet af en toe vegetarisch.

Mora en De Vegetarische Slager buigen zich de komende tijd over de ontwikkeling van nog meer gezamenlijke vegetarische snacks.