‘Wilders, Asscher en Dijkhoff scoorden goed’

Geert Wilders (PVV), Lodewijk Asscher (PvdA) en Klaas Dijkhoff (VVD) hebben volgens de eigen aanhang het best gescoord bij de algemene beschouwingen. Alexander Pechtold (D66) en Thierry Baudet (FvD) scoorden een stuk lager onder eigen kiezers. Dat is de uitkomst van de wekelijkse politieke peiling door Maurice de Hond.

Wilders en Asscher scoorden van de fractievoorzitters van de oppositie het hoogst. Ook onder kiezers van FvD scoorde Wilders hoger dan Baudet.

Voor het eerst sinds de verkiezingen wint de PVV zetels terug van FvD. De PVV gaat er twee omhoog naar zeventien en de FvD gaat van zestien naar veertien. De PvdA is een zetel gestegen naar dertien. De coalitie staat in de peiling op een verlies van in totaal 23 virtuele zetels.

Van de Nederlanders is 63 procent het eens is met de stelling van Baudet dat door het regeerakkoord weinig te behalen valt door de oppositie bij dit soort debatten. 73 procent vindt dat hij wel actief aan het debat had moeten meedoen. Onder zijn eigen kiezers is dat 42 op de honderd.