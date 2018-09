Ov in Amsterdam heeft hinder van storing

Het metroverkeer en een deel van het bus en tramvervoer in Amsterdam is zondagochtend verstoord geraakt door een storing in het mobilofoonverkeer. Hierdoor konden enige uren alle metrolijnen en enkele tram- en buslijnen niet rijden, meldt het Amsterdamse openbaar vervoersbedrijf GVB.

De storing lag bij de telecomleverancier KPN en had effect op het communicatienetwerk van GVB. De storing, die rond 5.30 uur begon, trof alle metro’s, en een aantal bus en tramlijnen. GVB viel terug op een noodplan en had rond 10.00 uur de bussen, trams en de Noord/Zuidlijn weer rijdend. De dienstregeling van de overige metro’s werd daarna weer opgestart.

Voor deelnemers aan de Dam tot Damloop zijn er voldoende mogelijkheden om hun bestemming bereiken. Wel raadt GVB hen aan meer reistijd in te plannen.