Onderzoek naar tip oude moordzaak Groningen

De politie doet weer onderzoek naar de moord op de Groningse Antoinette Bont. De 24-jarige vrouw werd in 1995 om het leven gebracht. De politie heeft een tip binnengekregen die mogelijk nieuw licht op de zaak werpt.

Bont verdween in de zomer van 1995. Lichaamsdelen van de vrouw werden later in het water gevonden. Een deel daarvan was verpakt in een sporttas van het voormalig energiebedrijf Edon. Omdat die tassen maar in beperkte oplage werden verstrekt, riep de politie indertijd ruim 4000 medewerkers van het bedrijf op voor verhoor.

Het onderzoek naar de gruwelijke moord is nooit afgesloten maar ligt bij een coldcaseteam. Hier is onlangs een tip binnengekomen die volgens een woordvoerster van de politie nu wordt onderzocht. Volgens De Telegraaf is de tip via deze krant binnengekomen en zou daarin een naam zijn genoemd van een man die destijds bij het energiebedrijf werkte. De politie kan dat niet bevestigen.