Familie begeleidster Oss dankbaar voor steun

De familie van de 32-jarige vrouw die de stint bestuurde bij het spoorongeval in Oss is dankbaar voor alle steun. ,,Onze dochter en echtgenote is buiten levensgevaar. Wij willen iedereen bedanken voor de steun en hulp die wij krijgen van familie, vrienden, collega’s, ouders, kinderen, hulpverleners, bekenden en onbekenden. Het is hartverwarmend en het draagt ons in deze moeilijke periode. Onze gedachten gaan tegelijkertijd uit naar de andere gezinnen die hierbij betrokken zijn. Wij wensen hen veel kracht toe”, laat de familie van de vrouw weten.