Militairen moeten zelf winterkleding regelen

Nederlandse militairen die volgende maand meedoen aan een NAVO-oefening in Noorwegen moeten hun eigen winterkleding regelen. Defensie had de kleding voor hen moeten kopen, maar slaagde daar niet op tijd in, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door De Telegraaf.

Wat er precies is misgegaan in de aanbesteding, waardoor de winterkleding niet op tijd kon worden geleverd, kan de woordvoerder niet zeggen. De militairen hoeven de kleding niet voor te schieten, wil een woordvoerder benadrukken. Ze kunnen een voorschot krijgen van 1000 euro, wat genoeg moet zijn om alles wat nodig is aan te schaffen.

De temperaturen in het gebied waar de oefening wordt gehouden, kan dalen tot meer dan 20 graden onder nul. Zo’n duizend militairen doen aan de missie mee.