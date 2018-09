Terugkeer DWDD direct boven het miljoen

De terugkeer van De wereld draait door is maandag goed bekeken. De eerste uitzending na ruim een half jaar afwezigheid trok direct ruim 1,2 miljoen kijkers, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO).

DWDD scoort daarmee veel beter dan vervanger M. Zo kwam de talkshow van Margriet van der Linden vorige week de hele week niet boven de 700.000 kijkers uit.

Niet alleen in de vooravond, ook op prime time was NPO 1 de best bekeken zender. Radar en Spoorloos trokken achtereenvolgens 1,4 miljoen en 1,5 miljoen kijkers. Bij de commerciƫlen wist alleen Goede tijden, slechte tijden de miljoengrens te doorbreken. Op de soap stemden maandag net iets meer dan een miljoen mensen af.