Man opgepakt voor brandstichtingen Asten

Na een reeks nachtelijke branden in het Brabantse Asten heeft de politie een 44-jarige man opgepakt. Agenten hadden de verdachte, die uit het nabijgelegen Deurne komt, herkend op camerabeelden. De recherche ,,bekijkt nadrukkelijk” of de man ook in verband kan worden gebracht met zeker twintig brandstichtingen in zijn eigen woonplaats.

In de nacht van dinsdag op woensdag gingen in Asten twee auto’s, een vouwwagen en een schuur in vlammen op. Onderzoek wees al snel uit dat de branden waren aangestoken.

De politie arresteerde de verdachte in de loop van de ochtend ergens in Asten.