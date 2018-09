Armeens gezin opgevangen in Katwijkse kerk

De Armeense jonge vrouw Hayarpi is met haar ouders, broer en zus opgevangen in een kerk in Katwijk. Ze hopen op deze manier uitzetting voorlopig te voorkomen. De laatste procedure van het gezin werd deze zomer afgewezen.

De twintigjarige Hayarpi dreigt met haar ouders, haar broertje Warduhi (19) en zusje Seyran (14) te worden uitgezet naar Armenië. Het gezin verbleef de afgelopen negen jaar in Nederland.

Volgens Esther van Dijken van de PvdA, die zich ook inzette voor een verblijfsvergunning voor de kinderen Lili en Howick, is het gezin ,,opgevangen in de kerk om tot rust te komen”. Het initiatief kwam daarbij van de dominee, die hun aanbood naar de kerk te komen waar ze lid van zijn.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt omwille van de privacy niet op individuele zaken in te kunnen gaan.