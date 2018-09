Illegaal uitbroeden kievitseieren bestraft

Een 49-jarige man uit het Friese dorp Scharnegoutum is wegens het illegaal uitbroeden van kievitseieren door de rechter in Leeuwarden bestraft met een voorwaardelijke boete van 1000 euro met een proeftijd van twee jaar.

Bij de man, die naast rattenvanger ook vogelwachter is, werden vorig jaar mei twaalf eieren, enkele kuikens en broedapparatuur in beslag genomen. Daarvoor waren al tientallen eieren uitgekomen. De man zette de vogels uit in de natuur.

De eieren werden door andere vogelwachters bij hem afgeleverd. Het zoeken en rapen van kievitseieren is verboden. De man had bij de provincie gevraagd om een ontheffing van de natuurwet, maar niet gekregen.

De man zei tegen de rechter dat hij zeer begaan is met de kievit, waarmee het volgens hem zeer slecht gaat. Door de intensieve landbouw zouden de eieren verloren zijn gegaan, zo verklaarde hij zijn acties. ,,Het is mijn plicht om beesten in nood te helpen. Ik kon niet anders.” De man wordt gesteund door vogelwachtbond BFVW.

De vogelwachter stelde op de zitting voor om nog een advocaat naar de kwestie te laten kijken. Daarmee was hij volgens de rechter te laat.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een geldboete van 4000 euro geëist, waarvan 3600 euro voorwaardelijk. ,,Het probleem van de kievit moet op een andere manier aangepakt worden”, aldus de officier van justitie. De vogelwachter dient opnieuw een ontheffing aan te vragen, eventueel samen met de bond.

Een vertegenwoordiger van de BFVW zei tegen de rechter dat bij een ledenberaad over de broedmachine vrijwel iedereen voor was. Volgens de bond is de kievitpopulatie sinds 1980 met 60 procent gedaald.