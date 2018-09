Rutte roemt scheidende operabaas

Premier Mark Rutte heeft Pierre Audi bedankt voor ,,zijn grote verdiensten voor de ontwikkeling van de opera en het muziektheater”. De minister-president, zelf een muziekliefhebber, twitterde erover: ,,Na 30 jaar neemt Pierre Audi afscheid als directeur van De Nationale Opera die onder zijn leiding uitgroeide tot een van de toonaangevende operahuizen in de wereld.”

In Amsterdam wordt Audi zondag met een speciaal verrassingsprogramma uitgewuifd als directeur van de Nationale Opera. Hij gaat verder als algemeen directeur van het Franse Festival d’Aix-en-Provence, waar opera ook een grote rol speelt.

Sophie de Lint wordt de nieuwe directeur van De Nationale Opera. De Lint, geboren in Rotterdam, was directeur van de Opera Zürich, die onder haar leiding werd uitgeroepen tot Opera Company of the Year 2014. De Lint bekleedde al verschillende artistieke en managementposities in de operawereld.