Nederlanders opgepakt voor plofkraken België

De Belgische politie heeft acht Nederlanders opgepakt op verdenking van zes plofkraken, gepleegd tussen mei en augustus in Vlaanderen. De Belgen konden de criminele organisatie oprollen met hulp van het plofkraakteam van de Nederlandse politie.

De Belgische politie kwam de verdachten op het spoor via het zogenoemde ANPR-netwerk (automatische nummerplaatherkenning). In dat onderzoek kwamen auto’s van hetzelfde Nederlandse autoverhuurbedrijf in beeld. In totaal is er sprake van een buit van ongeveer 560.000 euro.

De Belgische en de Nederlandse politie deden woensdag en donderdag huiszoekingen op tien plaatsen in Wiekevorst (B), Amsterdam en Maarssen. In totaal zijn vier verdachten opgepakt in Nederland en vier in België. Het gaat om Nederlanders tussen de 21 en 31 jaar. Zij worden verdacht van zware diefstal, lidmaatschap van een criminele organisatie en opzettelijke brandstichting bij nacht in een bewoond pand.