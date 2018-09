Verdachte dodelijke explosie Arnhem opgepakt

De politie heeft een 55-jarige man gearresteerd die ervan wordt verdacht betrokken te zijn bij een explosie in een flat in Arnhem. Bij de explosie vielen afgelopen juli twee doden en raakte deze verdachte zwaargewond. Hij vluchtte destijds na de explosie, maar werd een dag na het incident aangehouden.

Vanwege de ernst van zijn verwondingen en het feit dat zijn verblijfplaats onbekend was, bleef zijn identiteit lange tijd onbekend. Inmiddels is de man weer aanspreekbaar en is er volgens de politie genoeg grond om hem aan te houden voor betrokkenheid bij de explosie.

De dodelijke ontploffing werd waarschijnlijk veroorzaakt door een drugslaboratorium in de woning. Daar werd gebruik gemaakt van verschillende chemische stoffen die zeer licht ontvlambaar zijn.