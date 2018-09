NS: jammer dat hsl nog niet wordt verbeterd

De NS is teleurgesteld dat een voorgesteld pakket maatregelen voor verbetering van de HSL-Zuid nog niet wordt ingevoerd. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur is het ermee eens dat het hogesnelheidsspoor moet worden verbeterd, maar ze zegt dat de maatregelen vooralsnog te duur zijn en dat het kabinet er daarom nog geen beslissing over neemt.

De NS vindt dat jammer. NS en ProRail hebben al veel gedaan om de prestaties op de HSL-Zuid te verbeteren. Ook gaan vanaf 2021 gloednieuwe intercity-treinen rijden. Maar ,,deze moeten het doen met hetzelfde spoor met dezelfde gebreken”, aldus een woordvoerder van de spoorwegen.

Volgens NS worden steeds meer reizigers afhankelijk van de snelle spoorlijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Breda en blijven de plannen van het kabinet hierbij achter. ,,De noodzakelijke verplaatsing van spanningssluizen (overgangen tussen twee soorten elektrische spanning) komt er pas na 2021. De noodvernieuwing van het beveiligingssysteem lijkt het kabinet nu naar 2030 te schuiven.”