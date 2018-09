Celstraf voor verduistering bij goede doelen

Voor miljoenenfraude bij vier stichtingen voor goede doelen is een toenmalige partner van het gerenommeerde advieskantoor Loyens & Loeff vrijdag veroordeeld tot celstraf. Volgens de rechtbank in Den Bosch staat vast dat René V. (60) uit Oosterhout als voorzitter van de stichtingen facturen heeft vervalst en geld heeft verduisterd. De rechter legde dertig maanden celstraf op, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Tegen de verdachte was vijf jaar cel geëist.

De vier fondsen waren gevuld met 200 miljoen euro van twee steenrijke vrouwen die goede doelen willen steunen. De FIOD begon een onderzoek nadat de Belastingdienst alarm had geslagen over absurd hoge kosten bij de stichtingen.

Van 24 miljoen euro die tussen 2008 en 2012 is besteed, ging de helft op aan kosten. René V. factureerde namens Loyens & Loeff in totaal 6,5 miljoen euro. Met een uurtarief van ongeveer 600 euro declareerde hij volgens de rechtbank veel meer dan redelijk was voor zijn werk.

Een verdachte zakenpartner die penningmeester was bij de goede doelen kreeg een jaar celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij uitgaven slecht controleerde en ook veel te veel declareerde.

Beide verdachten mogen voorlopig geen bestuurslid meer zijn van een stichting. Volgens de rechtbank hebben ze puur uit winstbejag het vertrouwen van de twee steenrijke donateurs misbruikt.

Loyens & Loeff dwong de vooraanstaande belastingadviseur René V. en baas van het kantoor in Eindhoven in 2015 tot een vertrek. Het geld dat hij in rekening had gebracht bij de stichtingen betaalde het kantoor terug.