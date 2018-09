Miljoen kijkers voor titelgevecht Verhoeven

Ruim een miljoen mensen hebben kickbokser Rico Verhoeven zaterdagavond zijn wereldtitel zien prolongeren op het Glory 59 kickboksgala. De 29-jarige Brabantse zwaargewicht, bijgenaamd The King of Kickboxing, versloeg in de Johan Cruijff ArenA zijn Braziliaanse uitdager Guto Inocente op punten. De wedstrijd werd uitgezonden door Veronica.

De gevechten in de klasse vedergewicht en lichtgewicht trokken minder kijkers: die werden gezien door respectievelijk 599.000 en 451.000 mensen, zo blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Best bekeken programma van de zaterdagavond was het NOS Journaal van 20 uur (1,7 miljoen kijkers), gevolgd door Studio Sport Eredivisie (1,47 miljoen) en Ik vertrek (1,44 miljoen). De finale van Dance Dance Dance trok 1,3 miljoen kijkers. Zij zagen Holly Mae Brood en haar vriend Soy Kroon de vierde reeks winnen, door Britt Scholte en Urvin Monte te verslaan. Brood en Kroon wonnen 100.000 euro voor een goed doel. Ze doneren het geld aan Spieren voor Spieren.