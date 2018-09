Eerste landelijke vorstdag dit najaar

Zondag gaat de weerannalen in als de eerst officiële vorstdag van het najaar van 2018. In De Bilt, het landelijke meetpunt, daalde de temperatuur in de nacht van zaterdag op zondag op neushoogte naar -0,1 graden. Van een vorstdag is sprake als het op een dag korte of langere tijd heeft gevroren. Als de temperatuur het hele etmaal niet boven nul uitkomt, spreken we van een ijsdag, verduidelijkt een woordvoerder van Weerplaza.

De nacht van zaterdag op zondag was de koudste septembernacht sinds 1971, meldt weerbureau Weeronline. In het oosten werd het het koudst: op het weerstation Twenthe (bij Enschede) liep het kwik terug naar -1,5 graden. Ook op andere plaatsen kwam het in de nacht tot lichte vorst. In Woensdrecht daalde de temperatuur naar -0,8 graden, in Ell (Midden-Limburg) naar -0,2 graden. In 1971 werden nachttemperaturen van -2,2 en -2,4 graden gemeten.

De vorst is vroeg dit jaar, aldus de beide weerbureaus. Normaal dient de eerste lokale vorst na de zomer zich pas in de tweede helft van oktober aan, in De Bilt zelfs rond 3 november.

De koudste septembernacht sinds het begin van de metingen was in 1965. Toen werd het op 20 september ’s nachts -3,5 graden op de vliegbasis Twenthe.