Hoekstra wil ,,nog even geduld met Italië”

Minister Wopke Hoekstra vindt dat de eurolanden niet direct de confrontatie met ItaIië moeten aangaan voor er meer details bekend zijn over de beoogde ontwerpbegroting 2019 van het land. ,,De signalen tot nu toe zijn niet geruststellend maar ik heb de indruk dat de Italianen er zelf nog over in gesprek zijn. Ze hebben de scherpe reacties op de financiële markten vrijdag ook gezien.’’

Hoekstra zei dit voorafgaand aan een vergadering van de ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) in Luxemburg. Vrijdag werd bekend dat het begrotingstekort volgend jaar 2,4 procent van het bruto binnenlands product zal bedragen. Met de vorige regering had de Europese Commissie 0,8 procent afgesproken. De bankkoersen op de beurs in Milaan kelderden na het nieuws.

De kwestie staat niet op de agenda van de Eurogroep, maar de Italiaanse minister Giovanni Tria zei bij aankomst dat hij de ontwerpbegroting wil toelichten. Hij riep zijn collega’s op rustig te blijven. Hij zei dat de staatsschuld, een grote zorg in Brussel, zal dalen. Die ligt nu op 130 procent van het bruto binnenlands product. Als de regering haar plannen doorzet om onder meer belastingverhogingen terug te draaien, de pensioenleeftijd te verlagen en een basisinkomen mogelijk maken, dreigen schulden en tekorten echter verder op te lopen. Hoekstra herhaalde dat de afgesproken begrotingsdiscipline voor alle landen geldt.

Italië moet voor 15 oktober zijn ontwerpbegroting voor 2019 indienen in Brussel, waarna de Europese Commissie haar oordeel erover zal uitspreken.