Publieke omroep eert Aznavour

De publieke omroep eert de maandag overleden Charles Aznavour in een aantal programma’s op NPO 1. Onder meer EenVandaag en Pauw staan stil bij de dood van de Franse zanger en acteur.

Ook De Wereld Draait Door (DWDD) zet Aznavour maandagavond ongetwijfeld vol in de schijnwerpers. Al was het maar omdat presentator Matthijs van Nieuwkerk hem steevast ,,de beste zanger die ooit geleefd heeft” noemt en een boek over Aznavour schreef dat in 2015 verscheen.

Het themakanaal NPO2 Extra zendt maandag ‘Charles Aznavour live in Club Domino’ uit (19.50 uur). Een galavoorstelling uit 1963 ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum van de AVRO.

Dinsdagochtend (10.15 uur) herhaalt Omroep Max het laatste interview dat Aznavour in Nederland gaf en zaterdagmiddag is ‘Charles Aznavour in concert’ bij de omroep te zien. Beiden op NPO 1.