Blok moet hulp aan rebellen Syrië verdedigen

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wacht dinsdag een zwaar debat. Hij moet zich verantwoorden voor de hulp aan gematigde gewapende rebellen in Syrië. Volgens Nieuwsuur en Trouw is die steun ook in handen van jihadisten gekomen die mensenrechtenschendingen pleegden.

Vanaf het begin zagen ChristenUnie en CDA niets in het plan. Beide partijen willen nu het naadje van de kous weten. Dat leidde op Prinsjesdag al tot een aanvaring tussen Blok en buitenlandvoerder Martijn van Helvert van het CDA. De Kamer stelde 382 vragen over de operatie, die tot staatsgeheim is verklaard.

Dat maakt een Kamerdebat over de zaak lastig. Wel zijn de volksvertegenwoordigers inmiddels op vertrouwelijke basis geïnformeerd. Tussen 2015 en 2018 ging voor 27,5 miljoen euro aan hulp naar 22 gewapende groepen. Ze kregen onder meer pick-uptrucks, ambulances, computers, tenten en uniformen.

,,Veel fout gegaan in selectie, monitoring en transparantie richting parlement over steunpakket”, twitterde Joël Voordewind van de ChristenUnie dit weekend over de zaak. Minister Blok heeft inmiddels toegegeven dat het toezicht op de hulp ,,strakker” had gekund.

Het wordt het tweede zware debat voor Blok in korte tijd. Begin vorig maand moest hij door het stof in de Kamer over zijn uitspraken over de multiculturele samenleving.